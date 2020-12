Bewoner betrapt dieven bij inbraak in Elen: daders vluchtten weg

Dilsen-Stokkem

De politie is een onderzoek gestart naar een inbraak woensdagavond in een huis op de Steenweg naar Neeroeteren in Elen. Toen de bewoner rond 18.15 uur thuiskwam zag hij nog net hoe het licht werd uitgedaan terwijl er niemand thuis was.

De man verwittigde de politie. Agenten kwamen ter plaatse om een controle in het huis uit te voeren, maar er was niemand binnen. Het huis was wel doorzocht maar er werd niets gestolen. Vermoedelijk sloegen de dieven op de vlucht toen de bewoner thuiskwam. mm