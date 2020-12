Maaseik

Bij de politie zijn woensdagavond twee meldingen binnengekomen van illegaal vuurwerk in Opoeteren. Rond 17 uur knalde het in de buurt van de kerk in de Fortstraat. Een paar uur later werden er vuurpijlen afgestoken in een bos in de buurt van de Neeroeterenstraat. De politie patrouilleerde in de buurt maar kon de daders niet vatten.

De politie Maasland wijst er nog eens op dat er een nationaal vuurwerkverbod geldt. mm