Hasselt/Genk/Lanaken

Reizigers die terugkeren uit rode zones, moeten sinds vandaag in quarantaine. Lokale besturen zullen binnenkort ook toezien op de naleving van de quarantaineplicht, al zijn er nog heel wat vragen over hoe dat concreet in zijn werk zal gaan, en of die controles niet rijkelijk te laat komen voor reizigers die tijdens de kerstvakantie nog terugkeren.