De bewoners van Triamant Haspengouw in Sint-Truiden krijgen donderdag 7 januari een vaccin. — © Luc Daelemans

Sint-Truiden/Hasselt/Lummen

De bewoners van woon-, zorg- en leefbuurt Triamant Haspengouw in Velm (Sint-Truiden) zullen op 7 januari als eerste Limburgers het coronavaccin krijgen. Daarna volgen de bewoners van Immaculata in Pelt en Melderthof in Lummen.