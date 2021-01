ROYALS. Prins Philip wil niet te veel ‘gedoe’ voor honderdste verjaardag, prins Albert op Crocs

Een feestbeest dat niet wil vieren, de Queen die danst en kritiek krijgt en een prins in rode Crocs: een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

De Britse prins Philip viert op 10 juni zijn honderdste verjaardag, maar de festiviteiten hoeven volgens hem niet te groots. Bronnen vertelden in The Telegraph dat hij er niets mee te maken wil hebben. “Laten we zeggen dat we een nogal onwillige celebrant hebben. Je kunt niets doen als iemand niet wil dat iets wordt gedaan”, klinkt het. De insiders voegden eraan toe dat, afhankelijk van de beperkingen rond het coronavirus, de koninklijke familie ervoor zou kunnen kiezen om de gebeurtenis heel privé te vieren. De geruchten doen wel de ronde dat Harry, Meghan en Archie voor de gelegenheid misschien zullen overvliegen vanuit de Verenigde Staten.

Zijn vrouw koningin Elizabeth II krijgt dan weer kritiek. Althans, haar nepversie die op kerstdag te zien was op de Britse zender Channel 4. De ‘Queen’ hield daar een deepfake en satirische toespraak, waarin ze onder meer zei dat ze blij was dat de zender haar de kans gaf om “haar gedacht te zeggen”. De alternatieve boodschap, waarbij ook een dansje hoorde, is niet bij iedereen goed aangekomen. Ofcom, de Britse mediawaakhond, heeft al meer dan tweehonderd klachten ontvangen van kijkers die de valse toespraak respectloos en overdreven vonden. De zender heeft op de heisa gereageerd en stelt dat in het filmpje “heel duidelijk te zien is dat het om een parodie gaat.”

De voorbije weken was het vooral de gewaagde coupe van prinses Charlene die opviel in Monaco en ver daarbuiten, maar ook prins Albert - die een derde buitenechtelijk kind zou hebben - heeft bijzondere looks getoond tijdens de kerstdagen. Hij poseerde voor een reeks foto’s in een gekke kersttrui met rendierbril en kerstmuts op. Scroll door naar de tweede foto in de onderstaande reeks voor zijn complete outfit. Op het eerste beeld poseert hij iets formeler in de ‘Ho ho ho’- trui en rode Crocs.

De Noorse prinses Märtha Louise herdacht op Kerstmis haar overleden ex-man Ari Behn, die in 2019 overleed. “Ik wil jullie allemaal een zalig kerstfeest wensen. Dit jaar was het een heel ander feestseizoen omdat Ari, de geliefde vader van mijn drie dochters, niet langer onder ons is. Het is een dag geweest van liefhebben van wat nog is. Het leven raakt ons allemaal. We kunnen er niet omheen. Ik neem contact op met jullie allemaal die zich doorheen de feestdagen worstelen. Weet dat je geliefd bent. Weet dat je nodig bent. Weet dat je de hulp waard bent die je kunt krijgen. Vraag om hulp. Geef aan hoe het met je gaat. Je bent geliefd.”

Opvallend nieuws ten huize prins Harry en Meghan Markle. Zij hebben volgens de Brits pers twee voormalige assisten opnieuw ingehuurd. De personeelsleden, naar verluidt een communicatieadviseur en coördinator van de Royal Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van prins William en Kate Middleton, verloren hun job in maart toen de Sussexes een stap terugzetten als royals. Maar blijkbaar wordt hun carrière nu toch nieuw leven ingeblazen. Naast deze mensen werden ook veel anderen in dienst genomen. Een van hen is Christine Weil, die voorheen werkte als PR-chef bij Pinterest.

© ISOPIX

Tot slot is er leuk en minder leuk nieuws uit ons buurland Luxemburg. Daar bevinden groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa zich in een storm van kritiek omdat ze de kerstdagen in deze coronatijd doorbrachten in hun nieuwe appartement in het Zuid-Franse Biarritz. Ze worden met de vinger gewezen omdat ze volgens velen “niet het goede voorbeeld gaven”.

© ISOPIX

Leuker nieuws komt er van erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie. De nationale bank van Luxemburg heeft op het nippertje van 2020 een muntstuk van twee euro uitgebracht met het prinsje Charles erop. De eerste versie lijkt op een foto van het kindje met zijn ouders, de tweede is een uitvoering met reliëf en de derde is een coincard. Bbijzonder is dat groothertog Henri niet op de munt staat. Om de munt toch wettelijk te maken, staat zijn monogram er wel op.