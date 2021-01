Film over Gucci-familie in de maak met Lady Gaga

Lady Gaga, Jeremy Irons, Adam Driver en Ridley Scott. De toekomstige film over de legendarische Gucci-familie kan bouwen op flink wat grote namen. De film zelf vertelt het verhaal van Patrizia Reggiano, de ex-vrouw van Maurizio Gucci, die achttien jaar achter de tralies doorbracht nadat ze de opdracht gaf om haar ex te vermoorden.

Ridley Scott, de bekende filmregisseur van Alien, Hannibal en Gladiator, waagt zich in 2021 al aan één prestigieus filmproject: een film over de legendarische Gucci-familie. De film dekt dertig jaar familiegeschiedenis en vertelt het waargebeurde verhaal van Patrizia Reggiano, die haar ex-man Maurizio Gucci liet vermoorden nadat hij haar verlaten had voor een jongere vrouw.

De hoofdrollen worden door flink wat grote namen gespeeld. Zo zal Jeremy Irons als de vader van Maurizio, Rodolfo Gucci, optreden. Lady Gaga palmt één van de hoofdrollen in als Patrizia Reggiano in en Adam Driver wordt haar belangrijkste tegenspeler. De acteur mag Maurizio Gucci spelen, het tragische hoofd van de Gucci-familie.

De lanceringsdatum van de film vindt niet toevallig in 2021 plaats. Het bekende modehuis werd in 1921 door Guccio Gucci opgericht en viert in 2021 zijn honderdste verjaardag. Een exacte verschijningsdatum is niet bekend, want de productiedata zijn uitgesteld door de wereldwijde pandemie. Volgens de productiestudio staan de filmopnames ingepland in maart en april in de regio van Milan en Firenze, bakermat van het Italiaanse modehuis.