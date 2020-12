Jarne zet stap van BSO naar Hogeschool PXL

Al liep zijn eerdere schoolcarrière niet van een leien dakje. Jarne lijdt aan dyslexie en moest hier door ‘lossen’ in het ASO. “Mijn dyslexie hield mij niet tegen om te slagen, maar gemiddeld tot 11 uur ’s avonds voor school werken, speelde mijn sociale leven parten. Het was simpelweg niet vol te houden”. En zo kwam het dat Jarne in de BSO-opleiding Office & Retail assistant terechtkwam. Maar daar werd hij aangenaam verrast. “Onze leerkrachten straalden trots uit, in wat we bereikten. Ik kreeg steeds vaker te horen dat ik een talent had voor verkoop en deze richting op mijn lijf geschreven was. Ondanks het stereotiepe beeld dat ik van BSO had, kwam ik er sociale en fijne mensen tegen. Het werd mijn kantelmoment.” Geen eindstation“Mijn grootste voorwaarde om overstag te gaan en indertijd voor het BSO te kiezen, was dat het niet mijn eindstation werd. Na enig zoekwerk kwam ik uit op de HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) opleiding Winkelmanagement. Op 16-jarige leeftijd heb ik er mijn eerste contacten gelegd. Er was nog geen sprake van graduaat, maar het toenmalige PCVO leidde deze opleidingen. Maar ik had een doel voor ogen! Hier zou ik in de komende drie jaren beroepsonderwijs naar toe werken.” Eerste generatieMaar het onderwijslandschap is steeds in verandering. In september 2019 mochten hogescholen in heel Vlaanderen het nieuwe opleidingsaanbod van graduaatsopleidingen aanbieden. En zo kwam het dat Jarne tot de eerste generatie studenten behoorde die afstudeerde in juli 2020 aan een PXL-graduaatsopleiding, graduaat in winkelmanagement om precies te zijn. “Tijdens mijn graduaatsproef was Maarten Thiry, het opleidingshoofd van Bachelor Marketing aanwezig om mijn uiteenzetting van de proef bij te wonen. Na mijn presentatie heeft hij mij gevraagd of ik eventueel plannen had om verder te studeren en mij vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Zijn doorzettingsvermogen om mij te overtuigen heeft gewerkt. Op 21 september 2020 startte ik als primus van de opleiding graduaat winkelmanagement in de opleiding bachelor marketing. Of het haalbaar is? Kijk, ik ga daar niet flauw over doen. Het niveauverschil tussen graduaat en bachelor is duidelijk aanwezig. Voor mij zijn zeker de taalvakken een grote uitdaging. Maar ik werk hard en ben zeker dat ik er zal geraken.” Kloof“Aan de Hogeschool PXL zijn we ervan overtuigd dat een deel van deze studenten een graduaatsopleiding ook ziet als een opstap naar een bachelordiploma”, zegt Maarten Thiry opleidingshoofd Marketing en Sales van Hogeschool PXL. “Zeker voor jongeren uit BSO is meteen kiezen voor een bachelor immers niet evident en kan de kloof met het secundair onderwijs te groot zijn. Studenten die eerst een graduaat voltooien, doen het erg goed in de bachelor. Juist omdat ze al een hogere onderwijsstudie achter de rug hebben en veel praktijkervaring hebben, zijn ze rijper en kunnen ze heel goed theorie met praktijk koppelen. Onze ervaringen met het graduaat winkelmanagement leert dat 1 op 3 afgestudeerde winkelmanagers het vervolgtraject naar de bachelor bedrijfsmanagement marketing volgt. Jarne is daar een goed voorbeeld van.”