Niet altijd een klassieke boterham: twee mama’s maken originele ontbijtjes voor baby’s

De West-Vlaamse Clara Desmet en Elke Vanhollebeke werden in 2019 beiden mama van een dochtertje, maar na acht maanden zaten ze ’s ochtends met de handen in het haar. Wat wat als je een baby of peuter ‘s morgens iets anders wilt geven dan een klassieke boterham met boter? Daaruit ontstond het idee achter Billiebubs, een ontbijtformule op basis van harvervlokken en fruit voor de allerkleinsten.

“Rond de leeftijd van acht maanden mogen kinderen, naast hun ochtendmelkje, ook ontbijt eten. Veel meer opties dan een boterham waren er niet. Ik heb zelf al tien jaar geen boterham meer gegeten en vroeg me af of er een alternatief bestond voor kindjes”, zegt medeoprichtster Clara Desmet.

Haar vriendin zat met exact dezelfde vraag en het thema zette hen aan het denken. “Ik begon in de keuken te experimenteren met haver, maar zag algauw dat die te dik was. Dus gooide ik haver in de blender en gaf ik er fruit bij”, aldus Desmet. Dat sloeg aan en beide dames borduurden verder op hun idee om een gevarieerd, verzadigend en vitaminerijk ontbijt samen te stellen.

In de eerste lockdown werd hun concept, dat ze Billiebubs doopten, concreet. “Onder deze naam bieden we voortaan volledig biologische ontbijtzakjes aan met havermout, gevriesdroogd fruit en specerijen zoals kaneel. Een beetje zoals granola, maar dan op kindermaat. Al kun je er natuurlijk ook zelf van eten.”

Een zakje (7,85 euro) van 300 gram is goed voor tien ontbijten. Er zitten momenteel vier smaakjes in het assortiment. Kinderen kunnen het ontbijt opeten met warme (lactosevrije) melk, water of koud met yoghurt. Het fruitpoeder is ook apart verkrijgbaar. “Als je het mengt met cottagecheese krijg je beleg. We willen de boterham absoluut niet verbannen, maar mikken vooral op meer variatie in ontbijtjes voor mini’s.”

De producten zijn te koop vanaf 21 januari. Meer info via de Instagrampagina en later via billiebubs.be