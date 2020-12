Wie uit het buitenland terugkeert en een week in quarantaine moet maar niet kan telewerken, zal dan toch niet in tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Dat meldt het kabinet van de federale minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) donderdag. Een uitzondering geldt voor wie in opdracht van de werkgever in het buitenland vertoefde.