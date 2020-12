De voorbije jaren waren er op oudejaarsavond steevast plunderingen en brandstichtingen in Brussel. Dit jaar vreest de politie voor een “nieuw fenomeen.” Daarom dat de korpsen zich goed hebben voorbereid. “Er is een eengemaakt commando tussen de zones en we gaan kordaat optreden bij rellen”, zegt Jurgen De Landsheer, korpschef van de zone Brussel-Zuid.