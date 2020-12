Martin Margiela plant eerste kunsttentoonstelling in Parijs

Martin Margiela staat vooral bekend als voormalig modeontwerper, maar de Belg is daarnaast ook een kunstenaar. Zijn sculpturen, foto’s en installaties, die overigens nooit eerder publiekelijk zijn vertoond, zullen in 2021 voor het eerst in een kunsttentoonstelling rond de artiest geëxposeerd worden in Parijs.

De voorbije jaren werden de collecties van Martin Margiela al meermaals in modetentoonstellingen opgenomen, maar nooit eerder mocht de wereld kennismaken met de kunstwerken van de Belgische artiest. Ook niet in de documentaire uit 2019 over Martin Margiela, die in 2009 zijn succesvolle label overliet aan een creatief team om zelf in de anonimiteit te verdwijnen.

Daar komt verandering in met de kunsttentoonstelling “Martin Margiela”, die halverwege april zijn deuren zal openen in Parijs, in de gebouwen van Lafayette Anticipations, een kunstgroepering die verbonden is aan Galeries Lafayette. De tentoonstelling loopt tot 25 juli. In een persverklaring meldde Lafayette Anticipations dat er in januari al enkele beelden zullen worden vrijgegeven.