Gucci gaat samenwerken met Pokémon GO

Designermerken verschenen het voorbije jaar al meermaals in games, maar nu heeft Gucci aangekondigd dat het een samenwerking aangaat met Pokémon GO. Het gaat om een extra toevoeging aan de capsulecollectie van Gucci x The North Face, een samenwerkingsverband tussen Gucci en outdoormerk The North Face, dat eerder dit jaar al aangekondigd werd.

Gucci kondigde dit jaar voor het eerst sinds de aanstelling van Alessandro Michele als creatief directeur vijf jaar geleden aan dat het de samenwerking met outdoormerk The North Face aanging. Nu wordt er nog een derde speler aan de capsulecollectie toegevoegd: Pokémon GO. Dat meldde Gucci via Twitter, met een nogal cryptische omschrijving: “Coming soon on PokémonGoApp”

Specifieke details over hoe deze samenwerking eruit zal zien, zijn tot op heden nog niet bekendgemaakt. Het voorbije jaar maakten designermerken wel steeds vaker hun intrede in populaire spelletjes. Of dit nu ook het geval is, zal in 2021 moeten blijken.