Wat in Leuven begon, krijgt nu ook gehoor in de rest van Vlaanderen. Want op verschillende plaatsen in Vlaanderen zullen vandaag, donderdag, om 20.20 uur de klokken luiden om dit vreemde jaar af te sluiten. In Limburg doen onder andere Peer, Hoeselt en Houthalen-Helchteren al mee.