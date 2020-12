Zoveel kostte de garderobe van Kate Middleton in 2020

Gala’s, rodeloperevenementen en publieke verschijningen … als hertogin moet Kate Middleton er altijd op haar best uitzien en daar moet ook haar garderobekast op afgesteld zijn. En uiteraard hangt daar een behoorlijk kostenplaatje aan vast. Daily Mail berekent dan ook elk jaar hoeveel de outfits van Kate Middleton gekost hebben, en dat gebeurde ook nu opnieuw. Volgens de Britse krant komt de kostprijs dit jaar neer op 93.000 pond, of omgerekend 103.000 euro.

Bij de berekening houdt Daily Mail enkel rekening met de kostprijs van nieuwe outfits. Kledingstukken die de hertogin eerder al droeg, worden niet meegerekend. De krant benadrukt dat Kate Middleton nooit eerder zoveel outfits recycleerde als dit jaar, waardoor de kostprijs van haar garderobe toch een stuk lager ligt dan in 2019. Toen kostte dit 103.075 pond, of omgerekend 114.500 euro. In 2020 maakte de hertogin door de lockdown ook minder publieke verschijningen.

Aankomst in Dublin — © Photo News

Haar duurste outfit uit 2019 droeg ze in maart bij aankomst in Dublin. Vooral haar nieuwe oorbellen ter waarde van 17.000 pond, of omgerekend 21.500 euro, zouden het kostenplaatje opgedreven hebben. Haar garderobe voor publieke verschijningen hoeft de hertogin overigens niet zelf te bekostigen. Haar schoonvader, prins Charles, staat daar voor in.