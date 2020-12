Jarige LeBron James lukt 1.000ste keer op een rij minstens 10 punten, Becky Hammon eerste vrouwelijke coach in NBA

Wat een avond in het AT&T Center van San Antonio Spurs! Dat Los Angeles Lakers onder aanvoering van LeBron James (26 punten, 5 rebounds, 8 assists), Anthony Davis (20 punten, 8 rebounds) en de Duitse guard Dennis Schroder (21 punten, 4 rebounds, 4 assists) met 107-121 zegevierde tegen de Spurs, was immers een voetnoot. In het tweede kwart werd coach Gregg Popovich van San Antonio Spurs uitgesloten. De legendarische coach duidde Becky Hammon, assistent bij de club uit Texas, aan als coach. De ex-ploegmaat van Ann Wauters (bij CSKA Moskou en San Antonio Silver Stars) schreef meteen NBA-geschiedenis. De 43-jarige Hammon is de eerste vrouwelijke head-coach in de NBA.