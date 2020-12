FitHappens heeft een hart voor de zorg

Omdat er binnen deloopgroep drie zorgwerkers in de frontlinie staan, hebben ze de nieuwe challenge speciaal rond hen gebouwd. Begin november liepen de leden een richttijd op een zwaar 2-mijl parcours en spraken af om gedurende een maand te trainen om begin december deze richttijd te verbeteren. Alle gelopen kilometers werden door de leden zelf gesponsord en dat bracht een heel mooi bedrag in het laatje. Op 26 december hebben ze dan hun zorgwerkers bedankt voor hun harde werk in de zorg met een mooie attentie. Eerst met een individuele- of bubbelloop en nadien met een bezoekje van enkele leden aan elke zorgwerker.