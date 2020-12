Dankzij TikTok weten leerlingen ook wat Tourette is

Niet dat Relinde voortdurend als een Kapitein Haddock loopt te schelden. “Ondanks het feit dat iedereen meteen aan schelden denkt bij het syndroom van Gilles de la Tourette, komt het in realiteit maar zelden voor”, steekt Relinde Martens van wal. “Het syndroom vernoemd naar de Franse neuroloog Georges Gilles de la Tourette (1857-1904) is een genetische, erfelijke en neurologische aanlegstoornis die gekenmerkt wordt door motorische en vocale tics. Ik heb vooral erg veel last van tics. Schudden met het hoofd, plots achterom kijken en knipperen met de ogen. De eerste tics kwamen er op mijn vijfde. Mijn broertje was net geboren en volgens de huisarts was dit een teken van innerlijke jaloezie. De jaren die volgden dweilden mijn ouders en ik de wachtkamers van artsen en specialisten af op zoek naar een verklaring. Proberen, zoeken, prikken, duwen, kijken, testen, en hopen dat er toch maar eindelijk iets van resultaat uitkwam. Maar helaas, zonder resultaat. Voor zowel mijn ouders als mezelf was dit een zware zoektocht.”Telefacts“Ondertussen werden de tics erger. Zo erg zelfs, dat ik op het hoogtepunt van mijn tics, geen boek meer kon lezen omdat mijn hoofd zo hard schudde dat het de tafel raakte”, gaat Relinde verder. “Maar op mijn negentiende kwam er verlossing. In een uitzending van het duidingsprogramma Telefacts verscheen een jongen die net zo ‘ticte’ als ik. Best wel emotioneel. Hetgeen waar je al 15 jaar lang naar op zoek bent, antwoorden, kwamen daar één voor één aan bod. Dr. Vanderlinden was de specialist die aan bod kwam en via onze huisarts hebben we ook bij hem, in het UZ Gent, een afspraak kunnen maken. Na een kwartier kregen we eindelijk het bevrijdende antwoord. Ik was niet vreemd, ik was niet gek, ik heb het syndroom van Gilles de la Tourette.”Fashion“Na het secundair wilde ik eigenlijk vroedvrouw worden, maar na twee keer het eerste jaar gedaan te hebben, besloot de school dat een vroedvrouw met Tourette niet kon. Dag droom! Maar nu deze deur gesloten werd, ging er wel een andere deur open. Na een gesprek met het CLB werd de keuze gemaakt om een 7de en 8ste jaar Kunst met optie Mode te volgen, in Borgerhout. Uiteindelijk rolde ik zo in de modewereld en werd ik met succes fashiondesigner voor C&A en JBC. Maar na een burn-out in 2017 was het duidelijk tijd om nieuwe oorden op te zoeken. Na een joboriëntering kwam er ‘onderwijs’ uit de bus.”TiktokFastforward naar oktober 2019. “Ik sta op het punt de klas binnen te stappen als leerkracht voor mijn eerste vervangopdracht”, gaat Relinde verder. “Er was één ding wat ik toch nog een beetje ‘verborgen’ had gehouden. Mijn Gilles de la Tourette. Hoe gaan ze – directie, collega’s, leerlingen – hierop reageren? Uiteindelijk veel beter dan ik ooit had gedacht! Voor directie en collega’s was het überhaupt geen probleem, want het deed niets af aan mijn vakkennis. En de leerlingen waren aangenaam verrast dat ik hier open over was. Tot mijn verbazing wisten mijn leerlingen via TikTok precies wat Tourette is. Welja, de 22-jarige Saddiq met inmiddels ruim een half miljoen volgers heeft een zware vorm van Gilles de la Tourette, en vertelt daar onder zijn TikTok-motto ‘I put the Tic in TikTok’ zeer openhartig over. Mijn leerlingen merkten losjes op dat het bij mij dan toch nog wel allemaal meevalt”.