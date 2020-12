Op 31 december 2019, exact een jaar geleden, werd bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de eerste melding gemaakt van COVID-19-besmettingen. In de Chinese stad Wuhan vertoonden verschillende mensen symptomen van het toen nog onbekende virus. De crisis groeide uit tot een pandemie die tot op vandaag nog niet onder controle is en wereldwijd al meer dan 1,7 miljoen levens eiste.