In Geetbets is nieuwjaarzingen bij deze overgang naar het nieuwe jaar verboden. Die maatregel past in de strijd tegen het coronavirus.

Nieuwjaarzingen is een traditie in Geetbets. Van huis tot huis gaan en dan iets in ontvangst nemen houdt te veel risico’s op het verspreiden van het virus in. Daarom is he niet toegelaten.Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be. LW