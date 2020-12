In deze maand december is de afvalkalender van Ecowerf in Geetbets verdeeld.

Wie op 31 december 2020 nog geen afvalkalender in de bus kreeg, kan een exemplaar aanvragen in het gemeentehuis of via EcoWerf op 0800/97 0 97 of via info@ecowerf.be. Je kan de afvalkalender ook online bekijken. Je moet daarvoor surfen naar de website van Ecowerf en daar je gemeente kiezen. LW