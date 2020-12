Droom spat uiteen: Dimitri Van den Bergh sneuvelt in vierde ronde van WK darts

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om zich voor de derde keer in zijn carrière te kwalificeren voor de kwartfinales op het WK darts. Dancing Dimi botste woensdagavond op een ijzersterke Dave Chisnall en mist zo een clash met Michael van Gerwen in de kwartfinale.

Dimitri Van den Bergh is de nummer negen op de wereldranglijst, Dave Chisnall de nummer acht. En ook in het Londense Alexandra Palace was het verschil tussen de twee toppers enorm klein. Dancing Dimi en Chizzy lieten gemiddelden van dik boven de 100 punten per drie pijlen optekenen, maar in de eerste drie sets gooide Chisnall bijna alle beslissende dubbels binnen. Voor Van den Bergh het goed en wel besefte, stond hij 3-0 in sets in het krijt. Met de rug tegen de muur begon de 26-jarige Antwerpenaar plots even bevrijd te spelen. In een mum van tijd en met uitmuntende worpen swingde Dancing Dimi naar 3-2 in sets. Maar in de zesde set ging Van den Bergh mentaal ten onder. Onze landgenoot liet talloze kansen liggen, Chisnall trof raak bij zijn eerste matchdart.