Vuurwerkverkopers met handen in het haar: “Mensen mogen geen vuurwerk gebruiken”

Het aftellen naar middernacht wordt in 2020 niet gevolgd door luide knallen en een oplichtende lucht. In het beste geval kunnen we eens zwaaien met een vuursterretje, maar echt vuurwerk is uit den boze. De drukste periode voor vuurwerkhandelaars is er daardoor een geworden van frustratie en euro’s tellen. “We mogen nog verkopen, dus daarom krijgen we geen compensatie van de overheid”, zegt Tom Van Landeghem van vuurwerkhandel 7theaven in Kontich.