Hatice Özturk baatte op de Zwarte Markt samen met haar man dertig jaar een stand uit in verlichting en geschenkartikelen. — © Zahra Boufker

Tessenderlo

Veel drukte woensdagnamiddag in de hallen van de Zwarte Markt in Tessenderlo, waar tal van standhouders bezig waren met opruimen. Het nieuws dat de markt de deuren sluit is hard aangekomen. Sommigen vrezen ook dat ze de betaalde standgelden niet zullen terugkrijgen, al wordt dat door de eigenaars tegengesproken.