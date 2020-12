Sam Querrey krijgt voorwaardelijke boete voor corona-overtreding

De Association of Tennis Professionals (ATP) heeft tennisser Sam Querrey een voorwaardelijke boete van 20.000 dollar (ongeveer 16.300 euro) opgelegd vanwege een corona-overtreding ruim twee maanden geleden.

Medio oktober vluchtte de 33-jarige Amerikaan met een privévliegtuig uit Rusland, ondanks een positieve coronatest. Querrey zou er deelnemen aan het ATP-toernooi in Sint-Petersburg. Het voormalige nummer 11 van de wereld koos het hazenpad met zijn vrouw en hun negen maanden oude zoon, hoewel hij zich volgens het gezondheidsprotocol van de ATP na een positieve test diende te isoleren op zijn hotelkamer tot er een appartement voor zijn gezin was gevonden in de stad. De toernooiorganisatoren meldden dat Querrey tot tweemaal toe weigerde om artsen toe te laten op zijn hotelkamer.

De ATP onderzocht vervolgens de “serieuze overtreding van het COVID-19-protocol”. Volgens de gedragscode van de ATP riskeerde Querrey een boete van 100.000 dollar (ongeveer 81.400 euro) en een schorsing tot drie jaar, maar zo’n vaart loopt het dus niet. De boete van 20.000 dollar moet Querrey niet betalen als hij de komende zes maanden geen verdere overtredingen van de gezondheids- en veiligheidsprotocollen begaat. Hij heeft vijf dagen om in beroep te gaan tegen de sanctie.