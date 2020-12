Keeperstrainer van Lommel SK krijgt kerstcadeautje uit onverwachte hoek: “Dank u, Lionel Messi”

Vladan Kujovic heeft een kerstcadeautje gekregen uit onverwachte hoek. De Servische keeperstrainers van Lommel SK is een van de doelmannen tegen wie Lionel Messi ooit scoorde. Daarom ontving Kujovic een flesje bier van het Amerikaanse merk Budweiser.

Onder meer Thibaut Courtois, Gianluigi Buffon en Jan Oblak ontvingen een aantal flesjes, maar dus ook Vladan Kujovic. De Serviër speelde in het verleden voor Levante, waarmee hij in 2008 met 5-1 ging verliezen in Camp Nou. Lionel Messi maakte toen een van de vijf treffers. Samuel Eto’o (3x) en Xavi namen de andere doelpunten voor hun rekening.