Belgian Lion Michael Gilmore tekent voor anderhalf jaar bij Filou Oostende

Michael Gilmore is het neefje van ex-NBA-vedette Artis Gilmore (Chicago Bulls en San Antonio Spurs in de jaren zeventig en tachtig, eveneens een Hall of Famer in de NBA). Oren Gilmore, ook een oom van Michael, verdedigde verscheidene jaren de kleuren van Castors Braine. Orens broer Earl huwde met een Belgische vrouw. Hun zoon Michael beschikt dankzij zijn mama over de Belgische nationaliteit. Na zijn studiejaren bij Virginia Commonwealth University en Florida Gulf Coast University baskette Michael Gilmore vorig seizoen bij de Duitse tweedeklasser Phoenix Hagen.

Bij Hagen was Gilmore goed voor gemiddeld 4,8 punten en 2,8 rebounds in 10’18” per wedstrijd. Dit seizoen had hij nog geen club. In het shirt van de Belgian Lions speelde hij gemiddeld 4 minuten over twee interlands (Tsjechië en Litouwen) waarbij hij één punt scoorde.