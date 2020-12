Mathieu van der Poel duldt geen tegenstand en rijdt alleen naar de zege in Bredene

Mathieu van der Poel heeft woensdag de Ethias Cross in Bredene gewonnen. Iets voorbij halfweg koers ontdeed hij zich van metgezel Toon Aerts. Daarna kwam de overwinning van de Nederlander nooit meer in gevaar.

Curtis White, dat was de man die woensdag in Bredene als eerste het veld in dook. Maar zo snel als de Amerikaan was gestart, verdween hij ook alweer uit de kop van de koers. Mathieu van der Poel, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch gingen er met zijn vieren van door.

In ronde twee werd het viertal voorin al uitgedund tot een drietal. Na een val moest Vanthourenhout de andere drie laten rijden. Vermeersch leek ondertussen moeite te hebben om de twee anderen te kunnen volgen. In ronde drie, nog voor halfweg cross, knapte de rekker bij Vermeersch definitief. De strijd om de winst zou er een worden tussen Van der Poel en Aerts. In de achtergrond naderde Vanthourenhout ondertussen op Vermeersch.

Het was wachten op de versnelling van Mathieu van der Poel. En die kwam er ook, in ronde vier om precies te zijn. De wereldkampioen pakte voor het eerst de kop, net op het moment dat Aerts kreeg af te rekenen met een lekke band. De Nederlander zette de Belg meteen op een paar lengtes.

Mathieu van der Poel: “Dit was een vreemd jaar, hopelijk staat er snel weer publiek langs de kant”

“Het ging vrij goed vandaag. Het was een leuk crossje”, sprak Van der Poel woensdag na de cross in Bredene. “Het laatste deel van het parcours liep vrij vlot. Ik had niet gemerkt dat Aerts lek was gereden, ik zag wel dat ik plots een mooi gaatje had. Dit was een heel vreemd jaar. We mogen blij zijn met de crossen die we hebben mogen rijden. Hopelijk is alles snel weer normaal, mét publiek langs de kant.”

Dieter Vanthourenhout reed woensdag zijn laatste cross. — © HC

Dieter Vanthourenhout reed zijn laatste cross: “Veertien mooie jaren gehad”

Afscheidnemende Nicolas Cleppe: “Jammer dat er blijkbaar geen ploegen in mij geloven”

“Dit was mijn laatste wedstrijd”, vertelde een zichtbaar Nicolas Cleppe na de cross in Bredene. “Ik heb het moeilijk gehad tijdens de wedstrijd. Maar ik heb me geamuseerd. Dat is het allerbelangrijkste voor in je laatste cross. Jammer dat ik op 25-jarige leeftijd moet stoppen met veldrijden, omdat blijkbaar geen enkele ploeg in mij gelooft. Ze hebben mij thuis veel moed moeten inspreken om de laatste maanden te overbruggen. Ik heb vandaag bewezen dat ik mijn kop niet heb laten hangen. Ik ga nu een nieuw leven beginnen in het bedrijf van mijn papa.”

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel 59:03

2. Toon Aerts +01:01

3. Michael Vanthourenhout +01:44

4. Gianni Vermeersch +01:48

5. Tom Meeusen +01:59

6. Diether Sweeck +02:05

7. Nicolas Cleppe +02:11

8. Tim Merlier +02:23

9. Yentl Bekaert +02:32

10. Anton Ferdinande +02:43