Tour én Spelen? IOC maakt combinatie voor Wout van Aert en Greg Van Avermaet onmogelijk

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft namelijk beslist dat atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio verplicht twee weken in quarantaine moeten eens ze zijn aangekomen in Japan. Omdat de Tour op 18 juli eindigt en de olympische koersen tussen 24 en 28 juli gereden worden, is een combinatie dus onmogelijk.

Het Belgisch Olympisch Comité gaat nog een poging wagen om een uitzondering te bekomen op de maatregel, maar acht de kans daarop klein. Zelfs voor gevaccineerde atleten.

”Ik kan me niet voorstellen dat Greg Van Avermaet of Wout van Aert aan de Tour beginnen om er na tien dagen al uit te stappen”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws. “Voor eind januari wil ik graag uitsluitsel over wie ik voor de Spelen kan selecteren. Ik zal het begrijpen als Wout van Aert resoluut voor de Tour kiest. Die beslissing ligt niet meer bij ons. Voor elke andere sport zijn de Spelen het allerhoogste. Voor het wielrennen is dat anders.”

Mocht Remco Evenepoel zoals eerder aangegeven geen Tour rijden, lijkt er geen probleem voor hem. Voor Mathieu van der Poel dreigt wel een probleem als hij de Ronde van Frankrijk betwist aangezien de mountainbikewedstrijd ook binnen de twee weken na de finish in Parijs valt.