Marktwaarde van Romelu Lukaku krijgt opnieuw een boost: “Hij is de levensverzekering van Inter”

Lukaku trof dit seizoen al vijftien keer raak voor de Nerazzurri, waarvan elf keer in de Serie A. Hij doet daarmee resoluut mee voor de topschutterstitel, terwijl Inter meestrijd om de titel met een voorlopige tweede plaats na stadsgenoot AC Milan. In de Champions League scoorde hij vier keer.

Dat levert Lukaku nu een extra 5 miljoen euro aan marktwaarde op, goed voor een totaal van 90 miljoen euro. In Italië doet niemand beter. Juventus-verdediger Matthijs de Ligt is tweede met 75 miljoen euro, voor drie spelers met 70 miljoen euro: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Lautaro Martinez (Inter) en Paulo Dybala (Juventus). Cristiano Ronaldo is zesde met een marktwaarde van 60 miljoen euro, evenals Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly en Milan-doelman Gigi Donnarumma.

“Romelu Lukaku is dit seizoen de levensverzekering van Inter”, klinkt het bij Transfermarkt. “Hij verkeert al maanden in blakende vorm.”

Arme Eriksen

De grootste sprong voorwaarts is echter weggelegd voor Juventus-spits Alvaro Morata. De Spanjaard wipt van 40 naar 50 miljoen euro. “Morata vormt een uitstekend koppel met Cristiano Ronaldo. Hij heeft de afgelopen jaren zelfden deze geweldige vorm laten zien. Tien doelpunten en zeven assists in zeventien wedstrijden levert hem een flinke stijging van 10 miljoen euro op.”

Het grootste slachtoffer is Christian Eriksen, die helemaal is weggezakt bij Inter en volgens Transfermarkt nog ‘slechts’ 35 miljoen euro waard is.

“Hij is enorm gedaald in status”, klinkt het. “De Deen past vanaf het begin af aan niet in het systeem dat trainer Antonio Conte voor ogen heeft. Dat is tot op de dag van vandaag het geval. Conte lijkt niet van plan zijn ploeg aan te passen aan het spel van Eriksen en de Deen zelf heeft de paar kansen die hij heeft gekregen, niet verzilverd. Onlangs werd de middenvelder zelfs publiekelijk op de transferlijst geplaatst. De kwaliteiten van Eriksen staan buiten kijf, maar bij Inter heeft hij ze nog niet kunnen laten zien. Daardoor vonden we een verdere devaluatie van 15 miljoen euro op zijn plaats.”

Alexis Saelemaekers zag zijn marktwaarde wel toenemen na een goeie periode bij Milan, de leider in Italië. De ex-speler van Anderlecht kreeg er 3 miljoen euro bij voor een totaal van 18 miljoen euro. Dat is meer dan Dries Mertens, die de omgekeerde beweging maakt: van 18 naar 15 miljoen euro. Radja Nainggolan gaat van 10 naar 6 miljoen euro na zijn mislukte periode bij Inter.

Opmerkelijk: de 39-jarige Zlatan Ibrahimovic maakte een sprongetje voorwaarts. De Zweedse goalgetter van Milan is niet langer 3,5 maar 5 miljoen euro waard.