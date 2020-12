Amerika huilt: olympisch kampioene Lindsey Vonn zet al na jaar een punt achter huwelijk met ijshockeyer

De twee topatleten leken nochtans voor elkaar te zijn geboren. Vonn, die eerder een relatie had met Tiger Woods, vroeg haar vriend zelf ten huwelijk met Kerst. “Een niet zo traditionele move”, gaf de Amerikaanse toen zelf toe. Maar een jaar later is het over en uit.

“De voorbije drie jaar hebben PK en ik geweldige tijden beleefd samen”, aldus Vonn. “Hij is een vriendelijke, goeie man die ik enorm respecteer. Maar na wijs beraad hebben we beslist om onze eigen weg te gaan. We zullen voor altijd vrienden blijven en houden enorm van elkaar.”

Lindsey Vonn hield in 2019 op met skiën op topniveau. De Amerikaanse is een van de succesvolste skiesters ooit: ze verzamelde een recordaantal van 82 Wereldbekeroverwinningen en heeft ook een hele rist Olympische en WK-medialles in haar trofeeënkast.