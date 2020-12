Wielrenner Julien Vermote zit nog steeds zonder ploeg voor volgend seizoen: “Mark Cavendish doet wat hij kan”

Het is eind december en Julien Vermote heeft nog steeds geen ploeg voor 2021 nadat het contract van de 31-jarige renner bij Cofidis afliep. Maar er is hoop.

Begin deze maand sprak onze krant met Vermote. “Ik denk aan niets anders dan mijn carrière verderzetten, dus weiger ik er een einddatum op te plakken”, zei hij toen. “Als je dat wel doet en je die deadline niet haalt, is je moral weg. Ik blijf het positief bekijken. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn waarde nog heb, maar hoop toch dat het niet te lang meer duurt.”

Maar enkele weken later heeft er nog steeds geen ploeg een voorstel gedaan aan de 31-jarige renner. “Toen ik vernam dat ik niet bij Cofidis kon blijven, had ik wel snel door dat het lang kon duren”, zegt hij bij Sporza. “Maar niet dat het zo lang zou duren. We zijn wel met ploegen aan het spreken, al is er nog altijd geen concreet voorstel. Ze zijn wel geïnteresseerd, maar op een voorstel is het wachten. Ik hoop dat er nog iets uit de bus komt.”

© BELGA

Er is wel hoop, met wat hulp van een gewezen ploegmaat. “Er is contact geweest met Wanty en met Alpecin-Fenix. Dat zijn ook wel mooie ploegen voor mij. Belgische ploegen zijn zeker niet slecht, het zou een goede omgeving zijn voor mij. Ik hoor Mark Cavendish ook nog regelmatig. Hij is oprecht bezig met mijn zoektocht naar een team en hij helpt waar hij kan. Het is een grote meneer.”

“Maar voor mijn type renner is het nog moeilijker”, aldus de meesterknecht die ook nog voor onder andere Quick-Step en Dimension Data reed. “Maar ik weet dat ik mijn waarde kan hebben met mijn ervaring in de klassiekers en grote rondes. Ik kan een renner een wedstrijd laten winnen en helpen tot diep in de finale. Als het meezit, kan ik zelf ook winnen. Al weten we in welke situatie we zitten en ik weet dat ik misschien niet zal verdienen wat ik waard ben.”