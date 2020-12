Vrouw schrikt zich een hoedje nadat enorme slang door plafond valt en ravage aanricht in woning — © ViralHog via KameraOne

Een enorme slang heeft een dame in Thailand de stuipen op het lijf gejaagd. Toen ze bij thuiskomst zag dat haar woning en puinhoop was, merkte ze korte tijd later de boosdoener op. De kanjer was via het plafond naar beneden gedonderd en zocht een weg naar buiten. Uiteindelijk moest een team van slangenvangers ter plaatse komen om het reptiel uit de woning te verwijderen.

(kmlo)