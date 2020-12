Drie Australiërs wandelen 12 uur om vader en zoontje (10) in outback te redden

Drie vrienden hebben een vader en zijn tienjarige zoon gered nadat ze waren gestrand op een afgelegen, overstroomde weg in de Australische outback. De auto waarmee het vijftal rondreisde in de staat Queensland zat onherroepelijk vast in de modder. Na een nachtje in het voertuig, wandelden drie van hen twaalf uur aan een stuk om hulp te zoeken in de dichtstbijzijnde stad Mount Isa.