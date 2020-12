Verplichte tests en quarantaine: wat als ik nu op vakantie ben en wil terugkeren?

Het Overlegcomité besliste woensdag om extra strenge maatregelen op te leggen aan mensen die ondanks het negatieve advies toch nog naar rode zones reizen. Wie nu in het buitenland is, zal bij terugkeer dus verplicht in quarantaine moeten en twee tests moeten ondergaan.

Omdat de coronacijfers in veel andere landen slechter zijn dan bij ons, besliste het Overlegcomité om strengere maatregelen te nemen voor mensen die reizen. Door het internationale reisverkeer kan de verspreiding van het virus ook bij ons weer versneld worden, en daarom riepen experts de voorbije dagen al op om streng genoeg te zijn voor mensen die ondanks de adviezen toch op vakantie gaan naar gebieden die als risicovol aanzien worden.

Maatregelen op de luchthaven van Zaventem. — © BELGA

Moet ik in quarantaine als ik terugkeer naar België?

Na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone is quarantaine vanaf 31 december verplicht, zowel voor mensen die in ons land wonen als mensen die er niet wonen. De reden daarvoor is dat alle verblijven in rode zones voortaan gezien worden als hoogrisicocontacten. Het virus gaat in andere landen feller tekeer dan bij ons, dus is de kans dat je ermee in aanraking komt in rode zones groter dan bij ons, door bijvoorbeeld contact te hebben met Britse of Nederlandse toeristen.

De quarantaine kan pas beëindigd worden na een negatieve PCR-test op de zevende dag van de quarantaine. De nieuwe maatregelen gelden voorlopig al tot 15 januari.

Zijn er uitzonderingen?

Er zijn er drie. Ten eerste mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren. Met een attest van de werkgever kunnen zij toestemming krijgen om toch naar hun arbeidsplek te gaan. Een tweede uitzondering zijn studenten die een examen moeten afleggen. Daarvoor mogen zij buiten, maar meteen erna opnieuw in quarantaine.

© REUTERS

Ten derde is quarantaine niet verplicht voor mensen die om professionele redenen in het buitenland verbleven tot 4 januari, op voorwaarde dat het om een reis gaat waarvoor ze een attest hebben van hun werkgever. Vanaf 4 januari wordt voor de beoordeling van deze situatie rekening gehouden met het Passenger Locator Form, waarop kan ingevuld worden dat het om professionele verplaatsingen gaat die door de werkgever geattesteerd zijn.

Wordt gecontroleerd op de naleving van de quarantaine?

De politiezones zullen vanaf januari toezien op het naleven van de quarantaine. Die quarantaines zijn een regionale bevoegdheid, dus zal per regio verschillen hoe die controles verlopen. Wellicht is het niet zo dat agenten aan uw deur zullen komen aanbellen, maar bij pakweg een alcoholcontrole kunnen zij wel bekijken of u eigenlijk niet in quarantaine zou moeten. Voor het niet naleven van de quarantaine kunnen boetes uitgedeeld worden en is ook verdere strafvervolging mogelijk.

Moet ik getest worden wanneer ik terugkeer?

Wie na een verblijf van minstens 48 uur terugkeert uit een rode zone, moet verplicht een PCR-test ondergaan. Dat moet gebeuren op dag 1 en dag 7 van de quarantaine. Pas als die allebei negatief zijn, kan de persoon uit quarantaine.

Treinstation Brussel-Zuid. — © EPA-EFE

Vanaf 2 januari 2021 zal iedereen die terugkeert een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Wie op Brussels Airport arriveert, zal zich daar ook meteen kunnen laten testen. De testcapaciteit wordt er verder uitgebreid. Ook op de luchthaven van Charleroi en het treinstation Brussel-Zuid wordt testen mogelijk gemaakt, al is nog niet duidelijk vanaf wanneer dat zal kunnen.

Komt er controle als ik België in wil?

Het Overlegcomité besliste woensdag bij de terugkeer uit het buitenland nog extra controles te organiseren, onder meer op het correct invullen van het Passenger Locator Form en de verplichte negatieve test voor mensen die niet in ons land wonen. Dat geldt ook voor wie met de auto België in wil rijden.

Wat zijn de rode zones?

Er zijn op dit moment meer rode zones dan zones met andere kleuren. Met andere woorden: reizen wordt naar quasi overal afgeraden. Op deze kaart ziet u welke zones rood zijn en welke niet.

(gjs)