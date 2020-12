In woonzorgcentrum Hemerlijck, waar een hulpsint voor een grote corona-uitbraak zorgde, zijn intussen al 26 bewoners overleden. Maar de directie van het rusthuis hoopt dat het keerpunt is bereikt: “Het aantal besmettingen van bewoners stabiliseert op 85, van de 130 medewerkers hebben er in totaal 40 positief getest.”