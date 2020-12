Emma Watson heeft een dubbelgangster

Kari Lewis uit Zionsville, Indiana, werd voor het eerst vergeleken met Watson in 2001, net na de release van de eerste Harry Potter-film. “Het begon allemaal toen de eerste film uitkwam’, aldus Lewis in een reactie aan The Daily Mail. “Ik ging naar het postkantoor om een ​​brief voor mijn moeder te posten en een paar meisjes noemden me Hermelien. Ik had nog nooit van de naam gehoord, dus ik ging naar huis en deed er onderzoek naar. Toen besefte ik dat ik op haar leek. Ik begon me in de films en boeken te verdiepen en werd een grote fan van Harry Potter.”

Nu heeft Kari, die 32.200 volgers op Instagram heeft, een job als instructieassistent. Daarnaast verdient ze extra geld door zich af en toe te verkleden als Hermione Granger, Watsons personage uit ‘Harry Potter’. Soms verkleedt ze zich ook als Belle, de rol die Watson op zich naam in de live-actionversie van ‘Belle en het beest’. Oordeel vooral zelf of je de gelijkenissen ziet. Haar moeder doet dat alvast wel. “Ze komt soms een foto van Emma Watson tegen en denkt dat ik het ben”, klinkt het nog.

Tip: op de eerste drie van de onderstaande foto’s zie je Kari, op de onderste foto staat Emma.

