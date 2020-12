De federale regering en de deelstaten hebben vandaag via elektronische weg in het Overlegcomité de reisregels aangescherpt. De verstrengingen gebeuren om de verdere verspreiding van de nieuwe variant van Covid-19 tegen te gaan. De maatregelen houden in dat iedereen die in een rode zone was verplicht in quarantaine moet én twee tests moet ondergaan: één op de eerste dag en één op de zevende dag na terugkeer. Ook kondigt de premier extra controles aan. Zit jij in een rode zone of keer je de komende dagen terug? Laat het ons hier weten.