Beringen

In de Sparrenbosweg in Stal hebben inbrekers een raam vernield. De spaarpot van de kinderen werd gestolen.

In de buurt was er ook nog een inbraak in ene huis in de Bieweg. Aan de achterzijde van het huis werd een raam opengebroken. De buit is niet bekend. In de Mathias Geysenstraat werd een schuifdeur opengebroken. Ook daar is niet bekend wat de inbrekers meenamen. De inbraken werden dinsdagavond tussen 17 en 19.30 uur gepleegd.

maw