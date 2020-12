De coronacrisis heeft niet alleen geleid tot een explosie van de pakjesbezorging, ook brieven en kaartjes sturen was de voorbije weken weer helemaal in. Dat blijkt woensdag uit officiële cijfers van bpost. “De Belgen zullen in december tussen 25 en 30 procent meer post hebben verstuurd dan verwacht”, zegt het postbedrijf.