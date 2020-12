Dit grappige geschenk gaf Beyoncé aanhaar dierbaren

Om de uitdagingen te herdenken waarmee we in dit vreemde jaar werden geconfronteerd, gaf de ‘Formation’-zangeres deze hanger cadeau. Een welgemeende ‘fuck you’ aan het afgelopen coronajaar, zeg maar.

“Beyoncé schonk al haar meisjes deze geweldige gepersonaliseerde ketting voor 2020. Het is een hand met middelvinger en het jaar 2020 in één”, schreef de nicht van de ster Angie Beyince op Instagram bij een close-up van de ketting.

“Toen ik het pakje opende, kreeg ik tranen mijn ogen omdat het zowel hilarisch als diep sentimenteel is. 2020 heeft ups en downs gehad, maar al bij al was het een heel raar en zwaar jaar. Hopelijk is 2021 goed voor de wereld”, plaatste ze er nog bij.