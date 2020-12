Zwitser overleden na vaccinatie tegen coronavirus: “Geen bewijs dat vaccin oorzaak is”

In het Zwitserse Luzern is een man overleden na tegen het nieuwe coronavirus te zijn ingeënt, zo hebben de autoriteiten woensdag bekendgemaakt. Maar tot nu toe is er geen bewijs dat zijn dood precies aan de vaccinatie is te wijten.

De kantonnale gezondheidsdienst heeft volgens een woordvoerster het geval doorgegeven aan de Zwitserse geneesmiddelenwaakhond Swissmedic. Die heeft deze maand ingestemd met het gebruik van het vaccin van Pfizer/BioNtech. De woordvoerster bevestigde daarmee informatie van de alternatieve krant zeitpunkt.ch.

Pijn en dalende bloeddruk

Volgens die website is de overledene op 24 december ingeënt, in een verzorgingstehuis voor mensen met een dementie. De oudere man overleed vijf dagen later, nadat hij vanaf 26 december over pijnen had geklaagd en zijn bloeddruk was afgenomen.

Het vaccinatieteam had zijn huisarts niet gecontacteerd. Anders had die kunnen zeggen dat zijn patiënt onlangs negatief op een griepvaccin had gereageerd en dat alle andere vaccinaties beter vermeden werden.

Toen Swissmedic bekendmaakte dat het zijn licht op groen zette voor het vaccin, voegde het eraan toe de veiligheid van het product op de voet te volgen. Luidens de toentertijd beschikbare informatie waren de meest gedocumenteerde bijwerkingen te vergelijken met die van het griepvaccin.

Politieke beroering

Hoewel het causaal verband tussen het coronavaccin en het overlijden nog niet is aangetoond, zorgt het sterfgeval in Luzern al voor politieke beroering. In de stad is afgelopen week het vaccineren van mensen in verzorgingstehuizen gestart. Bestuurders in het kanton waren erg blij met de snelle start van de inentingscampagne.