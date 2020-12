De leukste, volledig gratis, virtuele feestjes om het nieuwe jaar in te zetten

Samen met een massa feestvierders klinken en dansen is er dit eindejaar niet bij, maar dat betekent niet dat je helemaal niet kunt vieren. Dankzij onze tips, feest je virtueel mee in je eigen living op de beats van dj’s.

BLIJF IN BELGIË

De Gentse Kompass Klub gaat verhuizen, maar geeft wel nog een afscheidsfeest in de vorm van een rave met de Belgische Amelie Lens als headliner. Corvus Ex warmt op, Farrago sluit af om drie uur ’s nachts. Nog een laatste keer binnen kijken in het industriële band? Sluit een uurtje voor middernacht aan voor een avond gratis technoplezier.

Meefeesten doe je hier.

Jezelf opmaken en vanaf 22.30 aanmelden op het feest van Jeugdhuis Krak in het West-Vlaamse Avelgem kan ook. Samen met Spacemakers en Qsl Klank En Licht wordt een livestream met een selectie DJ-talent voorzien. Onder meer Yolotanker, bekend van Pukkelpop en Studio Brussel, is van de partij. Schuif de stoelen en tafels alvast aan de kant en vergeet vooral niet om je vrienden op te trommelen om naar de LED-robots te kijken of een kiekje te maken in de online photobooth.

Meefeesten doe je hier.

In Antwerpen kun je feestvieren op zes verschillende locaties. Een dansje placeren in het decor van het Centraal Station en later zappen naar Club Vaag? Het is mogelijk dankzij ‘Antwerpen viert’, een digitaal festival van Antwerpse clubs Vaag, Roxy en Red & Blue/Cargo Club en de Antwerpse stadsradio’s FG-Xtra 107 FM en Radio Stad dat van start gaat om 22 uur met DJ Nick Bril.

Meefeesten doe je hier.

De Casino Concertzaal in Sint-Niklaas slaat de handen in elkaar met van vzw Tzal wel zijn voor een show vol entertainment en liveoptredens van de beste artiesten in de regio. Vanaf 19 uur kun je er al bij zijn, maar blij zeker plakken tot aan de stevige afterparty. Het feestje is gratis, maar er zijn steunboxen te koop voor wie lokale handelaars en organisaties een duwtje in de rug wil geven.

Meefeesten doe je hier.

© Krak

OF GA NAAR HET BUITENLAND

The Hacienda, de legendarische club uit Manchester die in de jaren negentig sloot, opent de deuren virtueel en gaat 24 uur lang feesten. Op de affiche staan al even legendarische dj’s, onder wie Carl Craig, Todd Terry en Soul Central. Verwacht je aan old school house waarmee je onmogelijk met de beentjes onder tafel kan blijven stilzitten. Dit evenement is volledig gratis, maar je kunt doneren aan een goed doel.

Meefeesten doe je hier.

Vieren in Parijs? In de Notre-Dame? En met de sound van electronicapionier Jean-Michel Jarre, die zich zal laten gaan op een collectie vintage synthesizers ? Het online feestje ‘Welcome to the Other Side’ slaat drie vliegen in één klap in de eerste minuten van het nieuwe jaar. Een lasershow en speciale Augmented Reality-effecten krijg je er gratis bij.

Meefeesten doe je hier.

De Britse DJ Carl Cox heeft zijn volgers tijdens de lockdowns optimaal geëntertaind. Hij bakte onder meer zijn eerste cake, waagde zich ook aan soep en trakteerde elke week op verse sets. Nu pakt hij het samen met Beatport en andere artiesten groter aan met een digitaal festival. Het concept? Onder het mom #danceaway2020 tel je mee af in 15 tijdzones, goed voor meer dan 20 uur dansmuziek.

Meefeesten doe je hier.