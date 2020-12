Oudsbergen

Bij een frontale botsing woensdagnamiddag in Oudsbergen zijn vier gewonden gevallen. Een van de slachtoffers werd bevrijd en hij is er erg aan toe. Door het ongeval op de Weg naar Opglabbeek (N76) werd het verkeer tussen Meeuwen en Genk een tijdlang omgeleid via Opglabbeek en Gruitrode.