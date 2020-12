‘Belgezel-Team’ contacteert alle tachtigplussers

Onder de vleugels van het Lokaal Dienstencentrum “Aan de Statie” startte het OCMW zopas met het ‘Belgezel-Team’. Dat is een groep van opgeleide vrijwilligers die alle 80-plussers van Lanaken gaan bellen met de vraag hoe het met hen gaat, om op die manier kwetsbare situaties te detecteren. “Doel is uiteindelijk om de senioren op een aangename en veilige manier zo lang mogelijk thuis te laten wonen” zegt coördinatrice Michelle Beckers.

Recente studies wijzen uit dat de vergrijzing in Lanaken sterker stijgt dan in de rest van Limburg. In amper 10 jaar zijn er 5% 65-plussers bijgekomen. “In die groep zitten heel wat mensen die allerhande problemen hebben, nauwelijks nog contact hebben met familie en omgeving of zich werkelijk eenzaam voelen” weet Michelle Beckers. “Dat zijn precies de mensen die wij willen opsporen via het ‘Belgezel-Team’.”

Dat team van 14 vrijwilligers kreeg onlangs een doelgerichte opleiding van Daan Duppen, postdoctoraal researcher aan de VUB. Zopas zijn ze gestart met de eerste telefoongesprekken om te luisteren, te detecteren en te signaleren.

“Een aantal elementen blijken erg bepalend te zijn voor een verhoogde kwetsbaarheid,” aldus teamleidster Michelle Beckers. “Denk aan inwoners die hun partner verloren, senioren die het financieel minder breed hebben, mensen die recent verhuisd zijn en een nieuw sociaal netwerk moeten opbouwen, en een vergeten groep: de migranten die de taal en de cultuur moeten overbruggen en vaak onwetend zijn over het bestaan van de dienstverlening.”

“Later, als de coronapandemie het toelaat, zal het vrijwilligersteam ook huisbezoeken afleggen om de leefsituatie, met name de kwetsbaarheid verder uit te diepen. Op die manier zijn we eventuele kwetsbare situaties voor en kunnen we samen makkelijker de weg vinden naar de juiste of dienst. Wanneer de situatie erg precair is, wordt een maatschappelijk werker ingeschakeld voor verdere hulpverlening” vult OCMW-voorzitter Michel Stevens aan.

“Niet onbelangrijk is dat ook mensen tussen de 60 en 79 jaar die drie jaar alleenstaand zijn, eveneens gebeld worden. Onderzoek toont immers aan dat ook deze groep verhoogd kwetsbaar is, vooral op het gebied van verminderde sociale contacten” besluit Michelle Beckers.

( Eddy Vandoren)