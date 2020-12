Ophef rond verkoop van Administratief Centrum in Sint-Truiden. — © TV Limburg

Leden van de sp.a in Sint-Truiden hebben vanmorgen het administratief centrum te koop gezet. Symbolisch dan. Met deze actie hekelt de oppositiepartij dat het stadsbestuur verschillende stadseigendommen zoals het stadskantoor in de etalage zet. Volgens de socialisten doet het schepencollege aan achterkamerpolitiek, en is er te weinig transparantie naar de burgers toe. Onzin, meent het stadsbestuur. Het administratief centrum staats zelfs nog niet te koop zegt de bevoegde schepen.