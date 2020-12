Ask

De Noorse politie zegt dat er nog 26 vermisten zijn na de grote aardverschuiving die het dorpje Ask trof in het zuiden van Noorwegen. Meer dan 150 inwoners moesten geëvacueerd worden, zeker vijf raakten gewond. “Het gaat om mensen die een adres en residentie hebben in de rode zone”, zegt Roger Pettersen, het hoofd van de politieoperatie.