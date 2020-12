Trouwe hond geeft zijn leven om jongetje (10) die verstoppertje speelt van wolf te redden

Een jongen (10) speelde met zijn kameraadjes verstoppertjes in de Russische deelrepubliek Komi, maar besefte niet dat hij al gezien was door een wolf toen hij zich in een hoop sneeuw verborg. Het roofdier werd gefilmd in de buurt van de jongen, maar zijn jackrussellterriër had het gevaar gezien en aarzelde niet om in te grijpen. De knaap kon ontsnappen en naar huis lopen, zijn trouwe hond had minder geluk. De viervoeter werd nog naar het dierenziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.