De Raad van State weigert voorlopig een koe en 5 stieren, die een jaar geleden door de veterinaire keuring in de Brusselse rand in beslag werden genomen, terug te geven aan hun eigenaar. De dieren werden hem ontnomen omdat ze samen in een weide graasden waar de koe “ter beschikking” werd gesteld van de jonge stieren en daardoor in een belabberde toestand verkeerde, stelden de dierenartsen vast.