De Breese sportdienst stak, samen met heel wat helpende handen, drie prachtige routes in mekaar, met knappe belichting en animatie onderweg. Deze sfeerwandelingen zorgen voor een coronaproof beleving tijdens de kerstvakantie. Onderweg kan je lezen over of luisteren naar een verhaal van de Draak van Bree, in het AN of in het Brees dialect. Zo komt legende over Sint-Michiel, de patroonheilige van Bree, weer tot leven in een kindvriendelijke fantasie. Met verlichte gebouwen en andere sfeerelementen zijn de routes in het centrum een absoluut hoogtepunt. Alle info via bree.be.