Betere conditie met maar zes minuten training per week? Thomas Vanderveken zoekt uit of dat kan

Thomas Vanderveken onderzoekt of je conditie echt verbetert met maar zes minuten training per week. — © VRT

Een betere conditie met maar zes minuten training per week? Het klinkt te mooi om waar te zijn. Thomas Vanderveken (39) zoekt in Factcheckers uit of het echt kan met de zogeheten HIIT-training, en was verrast door de resultaten.

Eerder dit jaar werd Thomas Vanderveken opnieuw papa. De zorg voor zijn zonen in combinatie met het werk is zwaar. Geregeld blijft er geen tijd meer over om te sporten. Thomas wil daar iets aan doen, en vond enkele onlinefilmpjes die beweren dat je met slechts zes minuten training per week je conditie aanzienlijk kan verbeteren. HIIT wordt het genoemd: High Intensity Interval Training, ofwel intensieve intervaltraining.

De opdracht is simpel: acht weken lang drie keer per week trainen. Twee minuten per keer: samen zes minuten per week. Bij elke training moet Thomas vier keer 30 seconden voluit gaan, echt tot op de bodem. Het wordt twee maanden een gevecht tegen zichzelf. Thomas ziet af en gaat zo diep dat hij zelfs een week uitvalt met een rugblessure. Maar de sprong die hij maakt, is fenomenaal. Zijn conditie gaat er met tien procent op vooruit en zijn gewicht en lichaamsvet nemen af.

Wat is chiptuning?

Nog in deze aflevering dompelt Jan Van Looveren zich onder in het wereldje van chiptuning, waarbij je het vermogen van je auto opdrijft door de software aan te passen. Het is iets wat steeds vaker zou gebeuren, en ook mag. Op voorwaarde dat je de auto in de garage laat. “Je mag er niet mee op de openbare weg. Tenzij je voldoet aan een hele reeks voorwaarden, zoals een herkeuring en een herverzekering. Maar veel garagisten lichten hun klanten daar niet over in, waardoor mensen onbewust fout verzekerd zijn”, zegt Jan.

En Britt Van Marsenille probeert uit te vissen hoe het gezondheidslabel nutri-score werkt.“Het heeft mij een hele reportage gekost om te begrijpen hoe je de nutri-score moet gebruiken”, zegt ze. “Er is duidelijk nood aan een goeie communicatiecampagne, anders maak je totaal verkeerde en ongezonde keuzes.”